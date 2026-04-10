Россия при необходимости может мобилизовать 23,5 млн человек: Буданов

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в случае необходимости Россия способна мобилизовать еще 23,5 миллиона человек. По его словам, это значительно превосходит возможности Украины.

Об этом Буданов сказал в интервью Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Мобилизационные возможности России

По словам Буданова, Россия не имеет проблем относительно недостатка живой силы. Глава Офиса Президента отмечает, что при необходимости Москва способна мобилизовать 23,5 миллиона человек. Буданов отметил, что это значительно больше возможностей Украины.

"Это оценка со времен моего пребывания в должности руководителя военной разведки, основанная на отчете, подготовленном в конце 2025 года, о мобилизационных возможностях России для Путина", — сказал Буданов.

Он добавил, что проблем у РФ с пополнением живой силы не было и в ближайшие годы не будет.

В то же время в Bloomberg отмечают, что даже несмотря на преимущество РФ в человеческих ресурсах, Москва не может достичь реальной победы на поле боя. В частности, из-за того, что Украина прибегает к инновациям в войне с использованием беспилотников.

"Украинские войска провели несколько эффективных операций в этом году", — отмечается в статье.

Буданов добавил, что резкий рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке облегчил Путину финансирование войны. При этом глава ОП подчеркнул, что это преимущество может быть недолговечным, поскольку война в Иране может вскоре завершиться.

Как сообщали Новини.LIVE, глава ОП также высказался относительно переговоров с Россией. По его словам, есть значительный прогресс в этом отношении. Буданов подчеркнул, что РФ также стремится завершить войну.

Также мы рассказывали о том, что для России захват Донбасса военным путем обойдется большими потерями. Потерять жизнь могут до миллиона человек.