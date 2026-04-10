Буданов о переговорах с Кремлем: есть значительный прогресс

Между Украиной и Россией есть прогресс по заключению мирного соглашения. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Москва также стремится прекратить войну.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Bloomberg.

Буданов о прогрессе в переговорах

Кирилл Буданов оптимистично высказался о ходе переговоров о прекращении войны в Украине. По его словам, Москва также стремится поставить точку в войне.

По словам главы ОП, есть явный прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Кремлем. Буданов убежден, что вопрос прекращения войны в Украине может занять немного времени.

"Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это продлится долго", — сказал Буданов в интервью Bloomberg.

Буданов пояснил, что Россия имеет четкий стимул достичь соглашения. В частности, это касается экономической составляющей.

"В отличие от нас, они тратят собственные деньги. Это огромные суммы - уже исчисляются триллионами", — подчеркнул глава ОП.

При этом Буданов отказался раскрыть детали относительно возможного компромисса в переговорах, который бы касался, в частности, уступок территориями. Именно этот вопрос сейчас является самым сложным.

"Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, теперь все четко понимают границы приемлемого. Это огромный прогресс", — сказал Буданов.

