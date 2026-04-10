Буданов про переговори з Кремлем: є значний прогрес

Очільник ОП Кирило Буданов.

Між Україною та Росією є прогрес стосовно укладання мирної угоди. Очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Москва також прагне припинити війну.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Bloomberg.

Буданов про прогрес у переговорах

Кирило Буданов оптимістично висловився щодо перебігу переговорів про припинення війни в Україні. За його словами, Москва також прагне поставити крапку у війні.

За словами очільника ОП, є явний прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Кремлем. Буданов переконаний, що питання припинення війни в Україні може зайняти небагато часу.

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це триватиме довго", — сказав Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

Буданов пояснив, що Росія має чіткий стимул досягти угоди. Зокрема, це стосується економічної складової.

"На відміну від нас, вони витрачають власні гроші. Це величезні суми — вже обчислюються трильйонами", — наголосив очільник ОП.

При цьому Буданов відмовився розкрити деталі щодо можливого компромісу у переговорах, який би стосувався, зокрема, поступок територіями. Саме це питання наразі є найскладнішим.

"Остаточного рішення ще не прийнято. Але, в принципі, тепер усі чітко розуміють межі прийнятного. Це величезний прогрес", — сказав Буданов.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов наголосив на тому, що переговори не заморожувалися. За його словами, процес триває. Зокрема, очікується зустріч з американцями щодо цього питання.

Також ми писали про те, що очільник ОП раніше заявив, що Україні потрібно зміцнювати свою позицію на переговорах. Він вважає, що будь-які засоби для досягнення мети будуть виправдані.