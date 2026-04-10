Росія за потреби може мобілізувати 23,5 млн осіб: Буданов

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що у разі потреби Росія здатна мобілізувати ще 23,5 мільйона людей. За його словами, це значно перевершує можливості України.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає Новини.LIVE.

За словами Буданова, Росія не має проблем стосовно нестачі живої сили. Очільник Офісу Президента зазначає, що за потреби Москва здатна мобілізувати 23,5 мільйона осіб. Буданов зауважив, що це значно більше за можливості України.

"Це оцінка з часів мого перебування на посаді керівника військової розвідки, заснована на звіті, підготовленому наприкінці 2025 року, про мобілізаційні можливості Росії для Путіна", — сказав Буданов.

Він додав, що проблем у РФ з поповненням живої сили не було й у найближчі роки не буде.

Водночас у Bloomberg зазначають, що навіть попри перевагу РФ у людських ресурсах, Москва не може досягти реальної перемоги на полі бою. Зокрема, через те, що Україна вдається до інновацій у війні з використанням безпілотників.

"Українські війська провели кілька ефективних операцій цього року", — зазначають у статті.

Буданов додав, що різке зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході полегшило Путіну фінансування війни. При цьому глава ОП наголосив, що ця перевага може бути недовговічною, оскільки війна в Ірані може незабаром завершитися.

