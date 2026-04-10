Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Подмена героев: Буданов об одной из наибольших проблем общества

Подмена героев: Буданов об одной из наибольших проблем общества

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 19:59
Подмена героев: Буданов об одной из самых больших проблем общества
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

В Украине произошла "подмена героев". По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, некоторые мужчины демонстративно избегают службы и популяризируют это в соцсетях. Их воспринимают как настоящих смельчаков. Вместе с тем, настоящими героями являются те, кто ежедневно рискует жизнью на фронте.

Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец и изданию "Укрінформ".

Буданов о важной общественной проблеме

По словам главы ОП, в Украине героями считают тех, кто смог убежать от ТЦК или за границу. Такая подмена понятий создает опасный разрыв в восприятии ценностей, а также подрывает общественное единство.

"У нас страшная проблема в обществе. У нас герои, которые воюют, сейчас реально на фронте, проливают кровь, все стоят на колени, когда несут не дай Бог гробы. И у нас так же герои, которые записывают видео о том, как он перебежал через границу и говорит: "А вы тупые здесь оставайтесь". И они герои одновременно", — отметил Буданов.

Он добавил, что это является "страшной проблемой", которая показывает отсутствие единства между украинцами. По словам Буданова, к решению этой проблемы могут присоединиться представители духовенства, которые способны влиять на настроения людей.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Офиса Президента высказался относительно возможного обмена. Он отметил, что Украина ждет возвращения пленных в период пасхальных праздников. Сейчас над этим работают.

Также мы писали о том, что Кирилл Буданов отметил важность единства между украинцами. По его словам, без этого общество не сможет выстоять в войне. Глава ОП отметил, что сегодня это одна из главных проблем.

проблемы Кирилл Буданов война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации