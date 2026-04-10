Подмена героев: Буданов об одной из самых больших проблем общества

Глава ОП Кирилл Буданов.

В Украине произошла "подмена героев". По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, некоторые мужчины демонстративно избегают службы и популяризируют это в соцсетях. Их воспринимают как настоящих смельчаков. Вместе с тем, настоящими героями являются те, кто ежедневно рискует жизнью на фронте.

Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец и изданию "Укрінформ".

Буданов о важной общественной проблеме

По словам главы ОП, в Украине героями считают тех, кто смог убежать от ТЦК или за границу. Такая подмена понятий создает опасный разрыв в восприятии ценностей, а также подрывает общественное единство.

"У нас страшная проблема в обществе. У нас герои, которые воюют, сейчас реально на фронте, проливают кровь, все стоят на колени, когда несут не дай Бог гробы. И у нас так же герои, которые записывают видео о том, как он перебежал через границу и говорит: "А вы тупые здесь оставайтесь". И они герои одновременно", — отметил Буданов.

Он добавил, что это является "страшной проблемой", которая показывает отсутствие единства между украинцами. По словам Буданова, к решению этой проблемы могут присоединиться представители духовенства, которые способны влиять на настроения людей.

