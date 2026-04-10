Буданов подчеркнул единство, иначе "мы далеко не уедем"

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Юрий Шипляк/пресс-служба Закарпатской ОВА

Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что без единства украинское общество не сможет выстоять в войне и реализовать ни одно решение — даже при самых лучших условиях.

Об этом он сказал в интервью Новини.LIVE.

Буданов призвал украинцев к единству

Во время разговора с журналистами Буданов прямо констатировал, что проблема единства сегодня — одна из ключевых для страны. По его словам, в украинском обществе сформировалась опасная двойственность: с одной стороны — уважение к военным, с другой — толерантность к нападениям на военнослужащих.

"Если у нас будет оставаться ситуация, когда одновременно герой — воин, защитник, но также герой — и уклонист, мы далеко не уедем", — подчеркнул он.

Буданов отметил, что единство нужно не только на уровне общества, но и в государственном управлении — от граждан до Верховной Рады и Офиса президента. По его словам, именно от этого зависит способность страны принимать решения в критические моменты.

Буданов также предупредил, что Украина приближается к очередному "триггерному событию", которое потребует консолидации — так же как это уже было в 1991, 2014 и 2022 годах.

"Даже если будет очень хорошее решение — без единства мы не сможем его реализовать", — отметил он.

По его словам, вопрос единства сегодня — это не о политических симпатиях или дискуссиях, а о базовом выживании государства.

В этом контексте он призвал украинцев "повзрослеть" и осознать собственную ответственность.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что в переговорах между Украиной и Россией есть ощутимый прогресс относительно возможного мира. По его словам, российская сторона также заинтересована в завершении войны. Он считает, что договоренностей могут достичь в относительно короткий срок.

Также Новини.LIVE писали, по словам Буданова, переговоры по завершению войны продолжаются и не останавливались. Он отметил, что дипломатический процесс остается активным и постепенно продвигается. В ближайшее время ожидается визит американской делегации в Украину, который может оживить переговоры.