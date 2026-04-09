Украина имеет единственный путь: Буданов рассказал студентам, как выжить

Украина имеет единственный путь: Буданов рассказал студентам, как выжить

Дата публикации 9 апреля 2026 21:37
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Чтобы выжить в этом мире, Украина должна осуществить новую индустриализацию и внедрять новые технологии. Это достаточно сложный, но безальтернативный путь.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время встречи со студентами Kyiv School of Economics, о которой он написал в Facebook.

Встреча Буданова со студентами

"Мир становится все более сложным и непредсказуемым. Если хотим выжить в нем и иметь сильный голос, мы должны осуществить новую индустриализацию, изобретать и внедрять новые технологии. Это непростой, но безальтернативный путь", — написал Буданов.

Он отметил, что ключевым фактором успеха являются активные шаги: "Действие — основа всего: из действий и их последствий состоит этот мир, и только действие приведет к результату, как бы трудно ни было".

Руководитель ОПУ добавил, что именно студенты во все времена были двигателями таких изменений и добавил, что был приятно удивлен глубиной и актуальностью вопросов от студентов. Поэтому и со своей стороны был максимально откровенным.

Как сообщает Новини.LIVE, 9 апреля Кирилл Буданов совершил рабочую поездку по Закарпатью. Он встретился с ветеранами и действующими военными, а также посетил областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению.

Также руководитель ОПУ рассказал, как он празднует Пасху. По его словам, главная часть праздника для него — это традиции и возможность провести время с близкими.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
