Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, как празднует Пасху в семейном кругу. По его словам, главная часть праздника для него — это традиции и возможность провести время с близкими. Он также поделился несколькими интересными моментами, которые сопровождают его празднование.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 9 апреля.

Буданов о праздновании Пасхи

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец поинтересовалась, как Кирилл Буданов проводит Пасху, и он поделился своим семейным ритуалом.

По словам главы ОПУ, утром он обычно ходит в церковь вместе с женой, а затем празднование продолжается за столом с куличом. Хотя Буданов отметил, что не очень любит это блюдо, он все равно его пробует.

Глава Офиса президента также рассказал о традиционной "битве на яичках" в семье, уточнив, что это происходит без какого-либо серьезного контекста и в юмористическом ключе. Он добавил, что обычно проигрывает жене, что только добавляет веселого настроения празднованию.

Читайте также:

Рассказывая о значении семейных традиций, Буданов подчеркнул, что они добавляют стабильности в жизни.

"Семейный круг — это традиция, это постоянство. А постоянство — это стабильность".

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов отметил важность церкви в вопросе объединения украинцев. Он отметил, что роль церкви является одной из ключевых. Кроме того, он призвал граждан Украины к единству.

Новини.LIVE также писали, что Буданов заявил, что Украина продолжит защищаться от российских захватчиков. По его словам, украинские защитники и в дальнейшем будут атаковать территорию России. Хотя есть запрос от международных партнеров о прекращении ударов по РФ.