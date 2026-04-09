Зазвичай ходжу до церкви: Буданов про те, як святкує Великдень

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів, як святкує Великдень у сімейному колі. За його словами, головна частина свята для нього — це традиції та можливість провести час із близькими. Він також поділився кількома цікавими моментами, які супроводжують його святкування.

Про це Кирило Буданов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 9 квітня.

Буданов про святкування Великодня

За словами очільника ОПУ, зранку він зазвичай ходить до церкви разом із дружиною, а потім святкування продовжується за столом із паскою. Хоча Буданов зазначив, що не дуже полюбляє цю страву, він усе одно її куштує.

Глава Офісу президента також розповів про традиційну "битву на яєчках" у родині, уточнивши, що це відбувається без будь-якого серйозного контексту та в гумористичному ключі. Він додав, що зазвичай програє дружині, що лише додає веселого настрою святкуванню.

Розповідаючи про значення сімейних традицій, Буданов підкреслив, що вони додають стабільності в житті.

"Сімейне коло — це традиція, це сталість. А сталість — це стабільність".

