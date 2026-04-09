Роль церкви є однією з ключових: Буданов закликав українців до єдності

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов закликав громадян до єдності, наголошуючи на її важливості для ухвалення ключових рішень у державі. За його словами, саме об'єднання суспільства допомагає ефективніше протистояти викликам і забезпечує стабільність країни. Він також підкреслив значущу роль релігійних спільнот у формуванні морального та духовного підґрунтя для об’єднання українців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у четвер, 9 квітня.

Буданов про роль церкви в об'єднанні українців

Під час зустрічі з представниками різних конфесій Буданов звернув увагу на те, що церква та релігійні інституції відіграють важливу роль у підтримці національної єдності.

Він зазначив, що віра присутня у житті більшості українців, і саме через це релігійні спільноти можуть бути ключовим чинником консолідації суспільства.

Коментуючи значення релігії для єдності країни, Буданов сказав:

Читайте також:

"Роль церкви, вона, якщо не вирішальна, то одна з найперших, а може, і вирішальна, бо майже кожна людина в державі Україна вірить в Бога. В різні конфесії, церкви, навіть в різні боги інколи, але всі вірять".

Новина доповнюється...