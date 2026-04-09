Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Роль церкви є однією з ключових: Буданов закликав українців до єдності

Роль церкви є однією з ключових: Буданов закликав українців до єдності

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 17:05
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов закликав громадян до єдності, наголошуючи на її важливості для ухвалення ключових рішень у державі. За його словами, саме об'єднання суспільства допомагає ефективніше протистояти викликам і забезпечує стабільність країни. Він також підкреслив значущу роль релігійних спільнот у формуванні морального та духовного підґрунтя для об’єднання українців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у четвер, 9 квітня.

Буданов про роль церкви в об'єднанні українців

Під час зустрічі з представниками різних конфесій Буданов звернув увагу на те, що церква та релігійні інституції відіграють важливу роль у підтримці національної єдності.

Він зазначив, що віра присутня у житті більшості українців, і саме через це релігійні спільноти можуть бути ключовим чинником консолідації суспільства.

Коментуючи значення релігії для єдності країни, Буданов сказав:

"Роль церкви, вона, якщо не вирішальна, то одна з найперших, а може, і вирішальна, бо майже кожна людина в державі Україна вірить в Бога. В різні конфесії, церкви, навіть в різні боги інколи, але всі вірять".

Новина доповнюється...

Офіс президента церква Кирило Буданов
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації