Роль церкви является одной из ключевых: Буданов призвал граждан к единству

Роль церкви является одной из ключевых: Буданов призвал граждан к единству

Дата публикации 9 апреля 2026 17:05
Роль церкви является одной из ключевых: Буданов призвал граждан к единству
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов призвал граждан к единству, подчеркивая его важность для принятия ключевых решений в государстве. По его словам, именно объединение общества помогает эффективнее противостоять вызовам и обеспечивает стабильность страны. Он также подчеркнул значимую роль религиозных сообществ в формировании моральной и духовной основы для объединения украинцев.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в четверг, 9 апреля.

Буданов о роли церкви в объединении украинцев

Во время встречи с представителями различных конфессий Буданов обратил внимание на то, что церковь и религиозные институты играют важную роль в поддержании национального единства.

Он отметил, что вера присутствует в жизни большинства украинцев, и именно поэтому религиозные сообщества могут быть ключевым фактором консолидации общества.

Комментируя значение религии для единства страны, Буданов сказал:

"Роль церкви, она, если не решающая, то одна из первых, а может, и решающая, потому что почти каждый человек в государстве Украина верит в Бога. В разные конфессии, церкви, даже в разные боги иногда, но все верят".

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов во время встречи со студентами отметил важность силы и независимости Украины. Он отметил, что небольшие государства не могут позволить себе оставаться слабыми, если хотят сохранить статус полноценного игрока на мировой арене. Буданов также рассказал об откровенной дискуссии с молодежью, подчеркнув необходимость правдивых, хоть иногда неприятных, разговоров.

Также Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов подчеркнул, что крепкая экономика является ключевым фактором успеха Украины в войне и интеграции в мировые рынки. Он подчеркнул, что экономическая мощь страны определяет ее стратегическую устойчивость и возможности для развития.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
