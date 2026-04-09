Україна має єдиний шлях: Буданов розповів студентам, як нам вижити

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Щоб вижити у цьому світі, Україна повинна здійснити нову індустріалізацію та запроваджувати нові технології. Це досить складний, але безальтернативний шлях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics, про яку він написав у Facebook.

Зустріч Буданова зі студентами

"Світ стає дедалі складнішим і непередбачуваним. Якщо хочемо вижити в ньому і мати сильний голос, ми повинні здійснити нову індустріалізацію, винаходити і запроваджувати нові технології. Це непростий, але безальтернативний шлях", — написав Буданов.

Він наголосив, що ключовим чинником успіху є активні кроки: "Дія — основа всього: з дій та їхніх наслідків складається цей світ, і лише дія призведе до результату, як би важко не було".

Керівник ОПУ додав, що саме студенти в усі часи були рушіями таких змін та додав, що був приємно вражений глибиною і актуальністю запитань від студентів. Тому й зі свого боку був максимально відвертим.

