Україна має єдиний шлях: Буданов розповів студентам, як нам вижити

Україна має єдиний шлях: Буданов розповів студентам, як нам вижити

Дата публікації: 9 квітня 2026 21:37
Україна має єдиний шлях: Буданов розповів студентам, як нам вижити
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Щоб вижити у цьому світі, Україна повинна здійснити нову індустріалізацію та запроваджувати нові технології. Це досить складний, але безальтернативний шлях. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics, про яку він написав у Facebook.

Зустріч Буданова зі студентами

"Світ стає дедалі складнішим і непередбачуваним. Якщо хочемо вижити в ньому і мати сильний голос, ми повинні здійснити нову індустріалізацію, винаходити і запроваджувати нові технології. Це непростий, але безальтернативний шлях", — написав Буданов.

Він наголосив, що ключовим чинником успіху є активні кроки: "Дія — основа всього: з дій та їхніх наслідків складається цей світ, і лише дія призведе до результату, як би важко не було".

Керівник ОПУ додав, що саме студенти в усі часи були рушіями таких змін та додав, що був приємно вражений глибиною і актуальністю запитань від студентів. Тому й зі свого боку був максимально відвертим.

Як повідомляє Новини.LIVE, 9 квітня Кирило Буданов здійснив робочу поїздку Закарпаття. Він зустрівся з ветеранами та чиними військовими, а також відвідав обласний центр підготовки населення до національного спротиву. 

Також керівник ОПУ розповів, як він святкує Великдень. За його словами, головна частина свята для нього — це традиції та можливість провести час із близькими. 

студенти Україна Кирило Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

