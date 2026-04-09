Готовність до спротиву та розвиток громад: Буданов на Закарпатті

Кирило Буданов з візитом на Закарпатті. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов 9 квітня здійснив робочу поїздку Закарпаття. Головний фокус був на розвитку громад, готовністю до спротиву, підтримку війська та ветеранів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів Кирило Буданов.

Поїздка Буданова на Закарпаття

Буданов розповів, що в рамках цієї поїздки разом з заступницею керівника Офісу президента Іриною Верещук відвідав Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Він поділився, що на власні очі побачив, що цивільні — від учителів до будівельників — опановують тактику, медицину та дрони. На думку керівник ОПУ, це правильний підхід, адже нація має бути готовою до будь-яких викликів.

Зеленський на зустрічі з ветеранами. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Також Кирило Буданов зустрівся з ветеранами, чинними військовими та захисниками, які повернулися з полону.

"Є низка проблемних питань: від соціального забезпечення до бюрократичних перепон. Визначили кроки для обласної влади та завдання, які маємо виконати на центральному рівні. Турбота про ветеранів — це не гасло, а наш обов’язок", — наголосив генерал.

Читайте також:

Крім того, він взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Там обговорили стійкість громад в умовах війни та шлях до ЄС.

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов заявляв, що Україні потрібно зміцнювати свою переговорну позицію. Він вважає, що на наступній зустрічі з РФ ми дізнаємось багато новихи деталей.

Також він наголосив, що Україна не припинить удари по енергетичній інфраструктурі Росії. За словами керівника ОПУ, такі дії є частиною війни.