Готовность к сопротивлению и развитие общин: Буданов на Закарпатье

Кирилл Буданов с визитом на Закарпатье.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов 9 апреля совершил рабочую поездку по Закарпатью. Главный фокус был на развитии общин, готовности к сопротивлению, поддержке армии и ветеранов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Кирилл Буданов.

Поездка Буданова на Закарпатье

Буданов рассказал, что в рамках этой поездки вместе с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Верещук посетил Закарпатский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению. Он поделился, что воочию увидел, что гражданские — от учителей до строителей — осваивают тактику, медицину и дроны. По мнению руководитель ОПУ, это правильный подход, ведь нация должна быть готова к любым вызовам.

Также Кирилл Буданов встретился с ветеранами, действующими военными и защитниками, которые вернулись из плена.

"Есть ряд проблемных вопросов: от социального обеспечения до бюрократических преград. Определили шаги для областной власти и задачи, которые должны выполнить на центральном уровне. Забота о ветеранах — это не лозунг, а наша обязанность", — подчеркнул генерал.

Кроме того, он принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Там обсудили устойчивость общин в условиях войны и путь в ЕС.

