Главная Новости дня Готовность к сопротивлению и развитие общин: Буданов на Закарпатье

Дата публикации 9 апреля 2026 20:47
Кирилл Буданов с визитом на Закарпатье. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов 9 апреля совершил рабочую поездку по Закарпатью. Главный фокус был на развитии общин, готовности к сопротивлению, поддержке армии и ветеранов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Кирилл Буданов.

Поездка Буданова на Закарпатье

Буданов рассказал, что в рамках этой поездки вместе с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Верещук посетил Закарпатский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению. Он поделился, что воочию увидел, что гражданские — от учителей до строителей — осваивают тактику, медицину и дроны. По мнению руководитель ОПУ, это правильный подход, ведь нация должна быть готова к любым вызовам.

null
Зеленский на встрече с ветеранами. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Также Кирилл Буданов встретился с ветеранами, действующими военными и защитниками, которые вернулись из плена.

"Есть ряд проблемных вопросов: от социального обеспечения до бюрократических преград. Определили шаги для областной власти и задачи, которые должны выполнить на центральном уровне. Забота о ветеранах — это не лозунг, а наша обязанность", — подчеркнул генерал.

Читайте также:

Кроме того, он принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Там обсудили устойчивость общин в условиях войны и путь в ЕС.

null
Заседание Конгресса местных и региональных властей. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Украине нужно укреплять свою переговорную позицию. Он считает, что на следующей встрече с РФ мы узнаем много новых деталей.

Также он отметил, что Украина не прекратит удары по энергетической инфраструктуре России. По словам руководителя ОПУ, такие действия являются частью войны.

отопительный сезон Закарпатье Кирилл Буданов
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
