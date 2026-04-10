Буданов наголосив на єдності, інакше "ми далеко не поїдемо"

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Юрій Шипляк/пресслужба Закарпатської ОВА

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що без єдності українське суспільство не зможе вистояти у війні та реалізувати жодне рішення — навіть за найкращих умов.

Про це він сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

Буданов закликав українців до єдності

Під час розмови з журналістами Буданов прямо констатував, що проблема єдності сьогодні — одна з ключових для країни. За його словами, в українському суспільстві сформувалась небезпечна подвійність: з одного боку — повага до військових, з іншого — толерантність до нападів на військовослужбовців.

"Якщо у нас буде лишатися ситуація, коли одночасно герой — воїн, захисник, але також герой — і ухилянт, ми далеко не поїдемо", — наголосив він.

Буданов зазначив, що єдність потрібна не лише на рівні суспільства, а й у державному управлінні — від громадян до Верховної Ради та Офісу президента. За його словами, саме від цього залежить здатність країни ухвалювати рішення у критичні моменти.

Буданов також попередив, що Україна наближається до чергової "тригерної події", яка вимагатиме консолідації — так само як це вже було у 1991, 2014 та 2022 роках.

"Навіть якщо буде дуже гарне рішення — без єдності ми не зможемо його реалізувати", — зазначив він.

За його словами, питання єдності сьогодні — це не про політичні симпатії чи дискусії, а про базове виживання держави.

У цьому контексті він закликав українців "подорослішати" і усвідомити власну відповідальність.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що у переговорах між Україною та Росією є відчутний прогрес щодо можливого миру. За його словами, російська сторона також зацікавлена у завершенні війни. Він вважає, що домовленостей можуть досягти у відносно короткий термін.

Також Новини.LIVE писали, за словами Буданова, переговори щодо завершення війни тривають і не зупинялися. Він зазначив, що дипломатичний процес залишається активним і поступово просувається. Найближчим часом очікується візит американської делегації до України, який може пожвавити переговори.