Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов наголосив на єдності, інакше "ми далеко не поїдемо"

Буданов наголосив на єдності, інакше "ми далеко не поїдемо"

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 16:22
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Юрій Шипляк/пресслужба Закарпатської ОВА

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що без єдності українське суспільство не зможе вистояти у війні та реалізувати жодне рішення — навіть за найкращих умов.

Про це він сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

Буданов закликав українців до єдності

Під час розмови з журналістами Буданов прямо констатував, що проблема єдності сьогодні — одна з ключових для країни. За його словами, в українському суспільстві сформувалась небезпечна подвійність: з одного боку — повага до військових, з іншого — толерантність до нападів на військовослужбовців.

"Якщо у нас буде лишатися ситуація, коли одночасно герой — воїн, захисник, але також герой — і ухилянт, ми далеко не поїдемо", — наголосив він.

Буданов зазначив, що єдність потрібна не лише на рівні суспільства, а й у державному управлінні — від громадян до Верховної Ради та Офісу президента. За його словами, саме від цього залежить здатність країни ухвалювати рішення у критичні моменти.

Буданов також попередив, що Україна наближається до чергової "тригерної події", яка вимагатиме консолідації — так само як це вже було у 1991, 2014 та 2022 роках.

"Навіть якщо буде дуже гарне рішення — без єдності ми не зможемо його реалізувати", — зазначив він.

За його словами, питання єдності сьогодні — це не про політичні симпатії чи дискусії, а про базове виживання держави.

У цьому контексті він закликав українців "подорослішати" і усвідомити власну відповідальність.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що у переговорах між Україною та Росією є відчутний прогрес щодо можливого миру. За його словами, російська сторона також зацікавлена у завершенні війни. Він вважає, що домовленостей можуть досягти у відносно короткий термін.

Також Новини.LIVE писали, за словами Буданова, переговори щодо завершення війни тривають і не зупинялися. Він зазначив, що дипломатичний процес залишається активним і поступово просувається. Найближчим часом очікується візит американської делегації до України, який може пожвавити переговори.

Офіс президента Кирило Буданов війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації