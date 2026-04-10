Буданов заявил, что РФ не планирует прекращать удары по энергетике Украины

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия пока не намерена прекращать удары по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, атаки со стороны РФ продолжаются, несмотря на текущий переговорный фон. При этом украинские удары по энергетике России уже оказывают заметное влияние на противника.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Украинские удары по энергетике РФ усиливают давление

Кирилл Буданов отметил, что украинские силы регулярно наносят удары по объектам российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы. Такие действия, по его словам, становятся фактором давления на Россию. Влияние атак фиксируется и на уровне внутренней отчетности в РФ. Это подтверждает, что удары имеют системный эффект.

"Это стандартная стратегия ведения переговорного процесса, потому что это признание своей слабости. Они так просто не сделают, чтобы мы там не подписали. Но это влияет и в своих отчетах. Они постоянно об этом указывают. Это является проблемой", — заявил Буданов.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении ударов по украинской энергетике, Кирилл Буданов подчеркнул, что на данный момент таких планов у России нет. По его словам, текущая тактика противника остается неизменной. Это означает сохранение угроз для энергетической инфраструктуры Украины. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

Читайте также:

Также Новини.LIVE привел слова Кирилла Буданова о том, что на Пасху Украина ожидает обмен пленными, но деталей пока нет.

