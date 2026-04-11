РФ атаковала Украину с шести направлений: силы ПВО сбили более 130 БпЛА

Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 11 апреля Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по Украине, запустив десятки ударных дронов с разных направлений. Большинство из них удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, с 18:00 10 апреля противник применил 160 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Около 100 из них составили именно "Шахеды". Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных регионов, в частности из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с ВОТ Донецкой области и Крыма.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 133 вражеских дрона на севере, юге и востоке Украины. В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на 11 локациях.

Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

Атака продолжалась и утром — в воздушном пространстве оставались несколько вражеских беспилотников. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, вечером 10 апреля российская армия нанесла удар по жилому дому в Сумах. В результате атаки есть раненые, среди которых — дети.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил Новини.LIVE, что Россия пока не планирует прекращать атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, удары продолжаются несмотря на имеющийся переговорный процесс.