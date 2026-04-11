РФ атаковала Украину с шести направлений: силы ПВО сбили более 130 БпЛА
В ночь на 11 апреля Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по Украине, запустив десятки ударных дронов с разных направлений. Большинство из них удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Российская армия атаковала Украину дронами
По данным Воздушных сил, с 18:00 10 апреля противник применил 160 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Около 100 из них составили именно "Шахеды". Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных регионов, в частности из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с ВОТ Донецкой области и Крыма.
К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 133 вражеских дрона на севере, юге и востоке Украины. В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на 11 локациях.
Атака продолжалась и утром — в воздушном пространстве оставались несколько вражеских беспилотников. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, вечером 10 апреля российская армия нанесла удар по жилому дому в Сумах. В результате атаки есть раненые, среди которых — дети.
Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил Новини.LIVE, что Россия пока не планирует прекращать атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, удары продолжаются несмотря на имеющийся переговорный процесс.
Читайте Новини.LIVE!