Травмированы пенсионерка и подросток: РФ атаковала Запорожскую область

Травмированы пенсионерка и подросток: РФ атаковала Запорожскую область

Дата публикации 14 апреля 2026 07:52
Травмированы пенсионерка и подросток: РФ атаковала Запорожскую область
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Запорожья

Российские войска продолжают интенсивный террор Запорожской области, нанеся почти девятьсот ударов по десяткам населенных пунктов региона за минувшие сутки. В результате массированных атак пострадали двое гражданских лиц — пожилая женщина и несовершеннолетняя девушка, а также зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Запорожской области

В течение последних суток российские войска не прекращали массированных обстрелов территории Запорожской области. В общем оккупанты нанесли 875 ударов, под огнем оказались 45 населенных пунктов региона. Главной мишенью агрессора снова стало мирное население и гражданская инфраструктура.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в результате вражеских атак по самому Запорожью и Запорожскому району травмированы две мирные жительницы. Ранения получили 86-летняя женщина и 17-летняя девушка. Сейчас им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Враг очень активно применял беспилотные летательные аппараты. Около 600 дронов различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Приморское и еще более двадцати городов и сел области. Кроме этого, российская авиация осуществила двадцать ударов по Новониколаевке, Заречному, Ясной Поляне, Белогорью и ряду других населенных пунктов, нанося удары с воздуха.

Артиллерийский террор также не утихал ни днем, ни ночью. Зафиксирован 251 артиллерийский удар по Гуляйполю, Орехову, Малой Токмачке, Чаривному, Степногорску, Павловке и другим прифронтовым селам. Еще четыре раза оккупанты применили реактивные системы залпового огня по Малокатериновке, Новоандреевке, Новоселовке и Горькому.

В правоохранительные органы и местные власти поступило 76 официальных сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, разрушение жилых домов и изуродованные машины.

Как уже писал ранее Новини.LIVE, Запорожская область ежедневно находится под атаками российских войск. Вчера в ОВА сообщили о более 800 атаках со стороны врага, которые привели к ранению у трех мирных жителей.

Также несколько дней назад в Запорожской области ранения получила женщина. Россия нанесла удар дронами, артиллерией и РСЗО.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
