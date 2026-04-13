Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Армія РФ атакувала Запорізьку область: поранена жінка

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 08:38
Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

У Запорізькому районі внаслідок чергової ворожої атаки поранення дістала жінка. Загалом протягом доби російські війська здійснили сотні ударів по населених пунктах області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російська армія атауує Запорізьку область

За офіційною інформацією, окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російська армія здійснила три авіаудари по Новомиколаївці та Ясній Поляні. Найбільш масованими стали атаки безпілотниками — зафіксовано 431 удар БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів. Під вогнем опинилися Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Павлівка та ще десятки населених пунктів.

Наслідки атаки по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Окрім цього, ворог двічі застосував реактивні системи залпового вогню, обстрілявши Воздвижівку та Новоданилівку. Також зафіксовано 20 артилерійських ударів по прифронтових територіях.

Внаслідок обстрілів надійшло щонайменше 10 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та транспортних засобів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 13 квітня російська армія завдала удару по Кіровоградщині. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Також стало відомо, що на Великдень армія РФ атакувала Харківщину. Під час обстрілу постраждала жінка, а також було зруйновано цивільну інфраструктуру.

Запорізька область обстріли постраждалі
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації