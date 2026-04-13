Армія РФ атакувала Запорізьку область: поранена жінка

Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

У Запорізькому районі внаслідок чергової ворожої атаки поранення дістала жінка. Загалом протягом доби російські війська здійснили сотні ударів по населених пунктах області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російська армія атауує Запорізьку область

За офіційною інформацією, окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російська армія здійснила три авіаудари по Новомиколаївці та Ясній Поляні. Найбільш масованими стали атаки безпілотниками — зафіксовано 431 удар БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів. Під вогнем опинилися Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Павлівка та ще десятки населених пунктів.

Наслідки атаки по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Окрім цього, ворог двічі застосував реактивні системи залпового вогню, обстрілявши Воздвижівку та Новоданилівку. Також зафіксовано 20 артилерійських ударів по прифронтових територіях.

Внаслідок обстрілів надійшло щонайменше 10 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та транспортних засобів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 13 квітня російська армія завдала удару по Кіровоградщині. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Також стало відомо, що на Великдень армія РФ атакувала Харківщину. Під час обстрілу постраждала жінка, а також було зруйновано цивільну інфраструктуру.