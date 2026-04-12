Загроза удару БпЛА в Сумах є кожні пів години: речник ДСНС

Речник ДСНС в Сумській області. Фото: Facebook/OlegStrilka

З перших днів повномасштабного вторгнення рятувальники у Сумах працюють безперервно. Фахівці ДСНС рятують людей після обстрілів, розбирають завали та гасять численні пожежі.

Про це розповів речник ГУ ДСНС України в Сумській області Олег Стрілка у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Рятувальники Сумщини працюють у режимі виснаження

"Нагадаю, що перший загиблий рятувальник, який взагалі був по Україні, він саме із Сумщини. Олексій Гречаник — його автомобіль росіяни розстріляли, і він був вбитий. Важко, але заради таких людей ми не повинні опускати руки", — зазначив речник ДСНС.

За словами Стрілки, Суми постійно перебувають під прицілом ворога. Росіяни атакують місто та область щодня.

"В нас є багато чудових пам'ятних місць, але сьогодні повинні говорити про те, що робить з нами Росія. Така ситуація в нас щодня, починаючи з перших днів війни, ми на собі відчуваємо, що таке Росія і відчувають це на собі рятувальники", — зазначив речник ДСНС.

За його словами, росіяни б'ють по тих місцях, де зазвичай знаходяться люди. Відтак доводиться постійно ховатися в укриття.

"Зараз так, дуже важка ситуація по Сумській області. Практично кожні пів години є загроза удару різного типу безпілотників", — зазначив Стрілка.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 квітня окупанти атакували Суми та область. Внаслідок низки ворожих обстрілів зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Також ми писали про те, що 10 квітня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах. Місто атакували безпілотниками. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед них — діти.