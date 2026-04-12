Угроза удара БпЛА в Сумах есть каждые полчаса: спикер ГСЧС

Спикер ГСЧС в Сумской области. Фото: Facebook/OlegStrilka

С первых дней полномасштабного вторжения спасатели в Сумах работают непрерывно. Специалисты ГСЧС спасают людей после обстрелов, разбирают завалы и тушат многочисленные пожары.

Об этом рассказал представитель ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Спасатели Сумщины работают в режиме истощения

"Напомню, что первый погибший спасатель, который вообще был по Украине, он именно с Сумщины. Алексей Гречаник — его автомобиль россияне расстреляли, и он был убит. Тяжело, но ради таких людей мы не должны опускать руки", — отметил представитель ГСЧС.

По словам Стрелки, Сумы постоянно находятся под прицелом врага. Россияне атакуют город и область ежедневно.

"У нас есть много замечательных памятных мест, но сегодня должны говорить о том, что делает с нами Россия. Такая ситуация у нас ежедневно, начиная с первых дней войны, мы на себе чувствуем, что такое Россия и чувствуют это на себе спасатели", — отметил представитель ГСЧС.

По его словам, россияне бьют по тем местам, где обычно находятся люди. Поэтому приходится постоянно прятаться в укрытие.

"Сейчас да, очень тяжелая ситуация по Сумской области. Практически каждые полчаса есть угроза удара различного типа беспилотников", — отметил Стрелка.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 апреля оккупанты атаковали Сумы и область. В результате ряда вражеских обстрелов зафиксированы разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Также мы писали о том, что 10 апреля россияне ударили по многоэтажке в Сумах. Город атаковали беспилотниками. В результате обстрела есть пострадавшие, среди них — дети.