Угроза удара БпЛА в Сумах есть каждые полчаса: спикер ГСЧС
С первых дней полномасштабного вторжения спасатели в Сумах работают непрерывно. Специалисты ГСЧС спасают людей после обстрелов, разбирают завалы и тушат многочисленные пожары.
Об этом рассказал представитель ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Спасатели Сумщины работают в режиме истощения
"Напомню, что первый погибший спасатель, который вообще был по Украине, он именно с Сумщины. Алексей Гречаник — его автомобиль россияне расстреляли, и он был убит. Тяжело, но ради таких людей мы не должны опускать руки", — отметил представитель ГСЧС.
По словам Стрелки, Сумы постоянно находятся под прицелом врага. Россияне атакуют город и область ежедневно.
"У нас есть много замечательных памятных мест, но сегодня должны говорить о том, что делает с нами Россия. Такая ситуация у нас ежедневно, начиная с первых дней войны, мы на себе чувствуем, что такое Россия и чувствуют это на себе спасатели", — отметил представитель ГСЧС.
По его словам, россияне бьют по тем местам, где обычно находятся люди. Поэтому приходится постоянно прятаться в укрытие.
"Сейчас да, очень тяжелая ситуация по Сумской области. Практически каждые полчаса есть угроза удара различного типа беспилотников", — отметил Стрелка.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 апреля оккупанты атаковали Сумы и область. В результате ряда вражеских обстрелов зафиксированы разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.
Также мы писали о том, что 10 апреля россияне ударили по многоэтажке в Сумах. Город атаковали беспилотниками. В результате обстрела есть пострадавшие, среди них — дети.
