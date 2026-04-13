Главная Новости дня Армия РФ атаковала Запорожскую область: ранена женщина

Армия РФ атаковала Запорожскую область: ранена женщина

Дата публикации 13 апреля 2026 08:38
Армия РФ атаковала Запорожскую область: ранена женщина
Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Запорожском районе в результате очередной вражеской атаки ранения получила женщина. Всего в течение суток российские войска совершили сотни ударов по населенным пунктам области.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российская армия атакует Запорожскую область

По официальной информации, оккупанты нанесли 456 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, российская армия совершила три авиаудара по Новониколаевке и Ясной Поляне. Наиболее массированными стали атаки беспилотниками — зафиксирован 431 удар БпЛА различных типов, преимущественно FPV-дронов. Под огнем оказались Камышеваха, Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Павловка и еще десятки населенных пунктов.

Російська армія атакувала Запорізьку область
Последствия атаки по Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

Кроме этого, враг дважды применил реактивные системы залпового огня, обстреляв Воздвижовку и Новоданиловку. Также зафиксировано 20 артиллерийских ударов по прифронтовым территориям.

В результате обстрелов поступило не менее 10 сообщений о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и транспортных средств.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 13 апреля российская армия нанесла удар по Кировоградской области. В результате обстрела поднялся пожар на инфраструктурном объекте.

Также стало известно, что на Пасху армия РФ атаковала Харьковскую область. Во время обстрела пострадала женщина, а также была разрушена гражданская инфраструктура.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
