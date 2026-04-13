Главная Новости дня Ночной удар по Кировоградщине: Россия атаковала инфраструктурный объект

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 08:23
Тушение пожара на объекте. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска снова атаковали Кировоградскую область в ночное время, 13 апреля. Целью вражеского удара стал объект инфраструктуры, где в результате попадания вспыхнул пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Россия ударила по инфраструктурному объекту в Кировоградской области

В ночь на понедельник российские оккупационные войска совершили очередную атаку на территорию Кировоградской области. На этот раз главной целью захватчиков стал один из объектов местной инфраструктуры.

По официальным данным, в результате вражеского удара на территории пораженного объекта возник пожар. К ликвидации последствий немедленно привлекли все необходимые экстренные службы. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем.

Публикация главы Кировоградской ОГА об атаке. Фото: скриншот

По предварительной информации, в результате этой ночной атаки удалось избежать человеческих жертв и пострадавших. Известно, что благодаря слаженным действиям пожарных пожар полностью ликвидирован. Соответствующие специалисты продолжают работать на месте попадания для установления точных масштабов нанесенного инфраструктуре ущерба.

Как уже отмечали журналисты Новини.LIVE ранее, Россия нарушила так называемое перемирие на Пасху. Военные нанесли удар по Сумах, в частности под атакой оказался медицинский транспорт. В результате атаки ранения получили трое медиков.

Отдельно представитель ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал, что Сумщина находится под плотными атаками. Россияне активно применяют дроны различных типов и направляют их на людные места.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
