Окупанти атакували авто "швидкої" на Сумщині: постраждали медики

Окупанти атакували авто "швидкої" на Сумщині: постраждали медики

Дата публікації: 12 квітня 2026 10:14
Пошкоджене медичне авто. Фото: Сумська ОВА

Російські війська вночі атакували медичний транспорт у Сумській області в ніч проти 12 квітня. Внаслідок удару постраждали троє медиків.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

РФ завдала удар по медичному авто

Ворожий безпілотник влучив у медичний автомобіль під час виконання службових завдань. У результаті атаки травм зазнали троє працівників медичної служби.

Постраждалим оперативно надали необхідну допомогу. За попередніми даними, загрози їхньому життю немає.

"Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні", — закликав мешканців Григоров.

Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі в Сумах. Понад 15 людей отримали поранення, серед них — діти.

Крім того, протягом доби російські війська понад 850 разів атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілів отримали поранення троє людей.

медики Сумська область обстріли
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
