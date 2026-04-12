Окупанти атакували авто "швидкої" на Сумщині: постраждали медики

Пошкоджене медичне авто. Фото: Сумська ОВА

Російські війська вночі атакували медичний транспорт у Сумській області в ніч проти 12 квітня. Внаслідок удару постраждали троє медиків.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

РФ завдала удар по медичному авто

Ворожий безпілотник влучив у медичний автомобіль під час виконання службових завдань. У результаті атаки травм зазнали троє працівників медичної служби.

Постраждалим оперативно надали необхідну допомогу. За попередніми даними, загрози їхньому життю немає.

"Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні", — закликав мешканців Григоров.

Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі в Сумах. Понад 15 людей отримали поранення, серед них — діти.

Крім того, протягом доби російські війська понад 850 разів атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілів отримали поранення троє людей.