Оккупанты атаковали авто "скорой" на Сумщине: пострадали медики

Оккупанты атаковали авто "скорой" на Сумщине: пострадали медики

Дата публикации 12 апреля 2026 10:14
Оккупанты атаковали авто "скорой" в Сумской области: пострадали медики
Поврежденное медицинское авто. Фото: Сумская ОГА

Российские войска ночью атаковали медицинский транспорт в Сумской области в ночь на 12 апреля. В результате удара пострадали трое медиков.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

РФ нанесла удар по медицинскому авто

Вражеский беспилотник попал в медицинский автомобиль во время выполнения служебных задач. В результате атаки травмы получили трое работников медицинской службы.

Пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

"Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны", — призвал жителей Григоров.

Армія РФ завдала удару по медичному авто
Сообщение Олега Григорова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, накануне армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре в Сумах. Более 15 человек получили ранения, среди них — дети.

Кроме того, в течение суток российские войска более 850 раз атаковали Запорожскую область. В результате обстрелов получили ранения три человека.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
