Оккупанты атаковали авто "скорой" в Сумской области: пострадали медики

Оккупанты атаковали авто "скорой" на Сумщине: пострадали медики
Российские войска ночью атаковали медицинский транспорт в Сумской области в ночь на 12 апреля. В результате удара пострадали трое медиков.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.
РФ нанесла удар по медицинскому авто
Вражеский беспилотник попал в медицинский автомобиль во время выполнения служебных задач. В результате атаки травмы получили трое работников медицинской службы.
Пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.
"Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны", — призвал жителей Григоров.
Как сообщали Новини.LIVE, накануне армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре в Сумах. Более 15 человек получили ранения, среди них — дети.
Кроме того, в течение суток российские войска более 850 раз атаковали Запорожскую область. В результате обстрелов получили ранения три человека.
