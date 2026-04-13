Нічний удар по Кіровоградщині: Росія атакувала інфраструктурний об'єкт

Нічний удар по Кіровоградщині: Росія атакувала інфраструктурний об'єкт

Дата публікації: 13 квітня 2026 08:23
Гасіння пожежі на об'єкті. Фото: ДСНС України

Російські війська знову атакували Кіровоградську область у нічний час, 13 квітня. Ціллю ворожого удару став об'єкт інфраструктури, де внаслідок влучання спалахнула пожежа, проте, за попередніми даними, обійшлося без людських жертв.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по інфраструктурному об'єкті у Кіровоградській області

У ніч проти понеділка російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на територію Кіровоградської області. Цього разу головною ціллю загарбників став один з об'єктів місцевої інфраструктури.

За офіційними даними, внаслідок ворожого удару на території ураженого об'єкта виникла пожежа. До ліквідації наслідків негайно залучили всі необхідні екстрені служби. Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали боротьбу з вогнем.

Публікація голови Кіровоградської ОВА про атаку. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, внаслідок цієї нічної атаки вдалося уникнути людських жертв та постраждалих. Наразі відомо, що завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу повністю ліквідовано. Відповідні фахівці продовжують працювати на місці влучання для встановлення точних масштабів завданих інфраструктурі збитків.

Як уже зазначали журналісти Новини.LIVE раніше, Росія порушила так зване перемир'я на Великдень. Військові завдали удару по Сумах, зокрема під атакою опинився медичний транспорт. Внаслідок атаки поранення дістали троє медиків.

Окремо речник ГУ ДСНС України в Сумській області Олег Стрілка у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів, що Сумщина перебуває під щільними атаками. Росіяни активно застосовують дрони різних типів і скеровують їх на людні місця.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
