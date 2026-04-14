Массированная атака РФ на Украину: Силы ПВО уничтожили 115 целей

Массированная атака РФ на Украину: Силы ПВО уничтожили 115 целей

Дата публикации 14 апреля 2026 09:00
Массированная атака РФ на Украину: Силы ПВО уничтожили 115 целей
Работа Сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 14 апреля российские армейцы нанесли удар по Украине ракетами и дронами. Взрывы раздавались в ряде городов и областей. Украинским защитникам удалось уничтожить более 100 дронов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины: силы ПВО сбили более 100 вражеских целей

В ночь на 14 апреля (с 18:00 13 апреля) российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив ракеты и большое количество ударных беспилотников.

Основной удар был направлен с разных направлений, в частности с территории РФ и временно оккупированных территорий.

Украинские силы обороны отражали нападение с применением авиации, ПВО, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с ВОТ Донецкой области и 129 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других моделей.

Дроны запускались с направлений — Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с ВОТ Донецка и района Чауды в оккупированном Крыму. Около 90 из них составляли "Шахеды".

По состоянию на 8:00 14 апреля украинская ПВО сбила или подавила одну управляемую авиационную ракету и 114 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано 12 попаданий ударных БпЛА в 8 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в 5 местах.

Сейчас информация о трех ракетах РФ уточняется.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в течение суток российские войска атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения. Кроме того, зафиксированы значительные разрушения.

Новини.LIVE также сообщали, что 13 апреля в Запорожском районе в результате очередной российской атаки ранения получила женщина. Всего в течение суток оккупационные войска нанесли сотни ударов по населенным пунктам области, включая авиационные удары и массированное применение дронов. Под огнем оказались десятки городов и сел, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе и другие.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
