Россия атаковала Днепр и убила четырех человек: фото последствий
Российские оккупанты во вторник, 14 апреля, атаковали Днепр. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 25 получили ранения. Сейчас в больницах остается 21 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепра 14 апреля
В результате российского обстрела произошел пожар.
"Четыре человека погибли, 25 получили ранения — таковы последствия вражеской атаки на Днепр", — отметил Ганжа.
Сейчас десять раненых находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке.
А за прошедшие сутки захватчики нанесли почти 900 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки ранения получили пожилая женщина и несовершеннолетняя девушка.
