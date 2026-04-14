Россия атаковала Днепр и убила четырех человек: фото последствий

Последствия российского обстрела Днепра 14 апреля.

Российские оккупанты во вторник, 14 апреля, атаковали Днепр. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 25 получили ранения. Сейчас в больницах остается 21 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепра 14 апреля

В результате российского обстрела произошел пожар.

"Четыре человека погибли, 25 получили ранения — таковы последствия вражеской атаки на Днепр", — отметил Ганжа.

Сейчас десять раненых находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке.

А за прошедшие сутки захватчики нанесли почти 900 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки ранения получили пожилая женщина и несовершеннолетняя девушка.