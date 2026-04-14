Зеленський прибув до Осло та анонсував підписання безпекової угоди

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, прибув до столиці Норвегії Осло. Він повідомив, що заплановані важливі зустрічі. Крім того, глава держави анонсував підписання двостороннього документа, який посилить безпеку.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Візит Зеленського до Норвегії 14 квітня

Глава держави повідомив, що попереду очікуються перемовини з премʼєром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями.

"Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, вперше за понад 20 років Україна та Німеччина провели міжурядові консультації. Зокрема, сторони обговорили плани на майбутнє.

Крім того, сьогодні глава держави провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. Країни підписали десять угод різного рівня. Крім того, вони відвідали виставку дронів.

Також Німеччина та Україна домовилися про новий пакет оборонної співпраці на 4 млрд євро. Зокрема, йдеться про посилення ППО та спільне виробництво безпілотників.