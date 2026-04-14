Головна Новини дня Вперше за 20 років: Україна і Німеччина відновили міжурядові консультації

Дата публікації: 14 квітня 2026 18:54
Зустріч української та німецької делегацій. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна та Німеччина 14 квітня провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років. Сторони обговорили конкретні результати та плани на майбутнє. Головна увага була приділена документам, які країни сьогодні підписали.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Міжурядові консультації Німеччини і України

"Разом із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років. Наші відносини вже на рівні справжнього стратегічного партнерства. І відновлення консультацій допоможе рухатися ще швидше", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський в Німеччині. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зустріч української і німецької команд. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент розповів, що сторони обговорили конкретні результати та плани на майбутнє. За його словами, головна увага — підписаним сьогодні документам, значна частина яких спрямована на підвищення обороноздатності та стійкості України. Також представники країн опрацювали двосторонню угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала Німеччині.

"Попереду багато спільної роботи. Дякую Німеччині за підтримку та готовність рухатися разом", — підкреслив глава держави. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 квітня міністри оборони України та Німеччини підписали двосторонні угоди. Візит Федорова є частиною німецько-українських консультацій уряду.

За словами очільника Міноборони, Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на суму 4 млрд євро. Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
