Зеленський прибув до Берліна: запланована зустріч з Мерцем

У вівторок, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом до Німеччині. Очікується, що глава держави зустрінеться з канцелером ФРН Фрідріхом Мерцем. Лідери візьмуть участь у засіданні міжурядових консультацій.

У Берліні він зустрічається з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та бере участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Також у межах поїздки передбачені спільні заяви для преси та підписання низки документів.

У програмі візиту в Німеччині передбачено кілька ключових етапів. Зустріч Зеленського з Фрідріхом Мерцем розпочалася о 10:45 за місцевим часом (за київським об 11:45). Далі очікується спільний преспідхід лідерів та підписання документів, після чого відбудеться пленарне засідання міжурядових консультацій за участю українського президента та федерального канцлера Німеччини.

Після завершення німецької частини візиту глава держави вирушить до Норвегії. Там ввечері він проведе зустріч із прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере. Далі заплановано ще один спільний преспідхід.

