Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прибув до Берліна: запланована зустріч з Мерцем

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 11:37
Термінова новина

У вівторок, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом до Німеччині. Очікується, що глава держави зустрінеться з канцелером ФРН Фрідріхом Мерцем. Лідери візьмуть участь у засіданні міжурядових консультацій.

Про це інформує Новини.LIVE.

Зеленський приїхав до Німеччини 14 квітня

Сьогодні, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де заплановані переговори на найвищому рівні.

У Берліні він зустрічається з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та бере участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Також у межах поїздки передбачені спільні заяви для преси та підписання низки документів.

У програмі візиту в Німеччині передбачено кілька ключових етапів. Зустріч Зеленського з Фрідріхом Мерцем розпочалася о 10:45 за місцевим часом (за київським об 11:45). Далі очікується спільний преспідхід лідерів та підписання документів, після чого відбудеться пленарне засідання міжурядових консультацій за участю українського президента та федерального канцлера Німеччини.

Читайте також:

Після завершення німецької частини візиту глава держави вирушить до Норвегії. Там ввечері він проведе зустріч із прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере. Далі заплановано ще один спільний преспідхід.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Німеччина Фрідріх Мерц
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації