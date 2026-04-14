Зеленский прибыл в Берлин: запланирована встреча с Мерцем

Зеленский прибыл в Берлин: запланирована встреча с Мерцем

Дата публикации 14 апреля 2026 11:37
Зеленский прибыл в Берлин: запланирована встреча с Мерцем
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем 14 апреля 2026 года. Фото: AP

Во вторник, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Германию. Ожидается, что глава государства встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Лидеры примут участие в заседании межправительственных консультаций.

Зеленский приехал в Германию 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где запланированы переговоры на высшем уровне.

В Берлине глава государства встречается с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и участвует в украинско-немецких межправительственных консультациях. Также в рамках поездки предусмотрены совместные заявления для прессы и подписание ряда документов.

В программе визита в Германии предусмотрено несколько ключевых этапов. Встреча Зеленского с Фридрихом Мерцем началась в 10:45 по местному времени (по киевскому в 11:45). Далее ожидается совместный преспидход лидеров и подписание документов, после чего состоится пленарное заседание межправительственных консультаций с участием украинского президента и федерального канцлера Германии.

Вместе с Владимиром Зеленским в Германию прибыли, в частности, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица.

Также в составе делегации — заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

После завершения немецкой части визита глава государства отправится в Норвегию. Там вечером он проведет встречу с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. Далее запланирован еще один совместный преспидхид.

Новини.LIVE информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявил, что Украина не согласится ни на какие территориальные уступки в войне с Россией. После встречи в Вашингтоне он отметил, что во время разговора с президентом США демонстрировал карты фронта и доступа Украины к Черному морю, чтобы подчеркнуть важность ситуации.

Также Новини.LIVE писали, что ранее Украина и Германия обсудили усиление совместного производства вооружения и развитие соответствующих проектов. Отдельное внимание стороны уделили продолжению военной поддержки Украины и возможным дополнительным взносам в программу PURL. Также говорилось о дипломатических усилиях для достижения мира и вопросы энергетической поддержки.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей

Евтушенко Алина
