Украина и Германия возобновили межправительственные консультации

Встреча украинской и немецкой делегаций.

Украина и Германия 14 апреля провели межправительственные консультации, которые состоялись впервые за более чем 20 лет. Стороны обсудили конкретные результаты и планы на будущее. Главное внимание было уделено документам, которые страны сегодня подписали.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Межправительственные консультации Германии и Украины

"Вместе с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом провели межправительственные консультации, состоявшиеся впервые за более чем 20 лет. Наши отношения уже на уровне настоящего стратегического партнерства. И возобновление консультаций поможет двигаться еще быстрее", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что стороны обсудили конкретные результаты и планы на будущее. По его словам, главное внимание — подписанным сегодня документам, значительная часть которых направлена на повышение обороноспособности и устойчивости Украины. Также представители стран проработали двустороннее соглашение по дронам, которое Украина предложила Германии.

"Впереди много совместной работы. Спасибо Германии за поддержку и готовность двигаться вместе", — подчеркнул глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 апреля министры обороны Украины и Германии подписали двусторонние соглашения. Визит Федорова является частью немецко-украинских консультаций правительства.

По словам главы Минобороны, Украина и Германия договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на сумму 4 млрд евро. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, развитии дальнобойных возможностей и совместном производстве дронов.