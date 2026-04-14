Главная Новости дня Украина и Германия возобновили межправительственные консультации

Украина и Германия возобновили межправительственные консультации

Дата публикации 14 апреля 2026 18:54
Встреча украинской и немецкой делегаций. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина и Германия 14 апреля провели межправительственные консультации, которые состоялись впервые за более чем 20 лет. Стороны обсудили конкретные результаты и планы на будущее. Главное внимание было уделено документам, которые страны сегодня подписали.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Межправительственные консультации Германии и Украины

"Вместе с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом провели межправительственные консультации, состоявшиеся впервые за более чем 20 лет. Наши отношения уже на уровне настоящего стратегического партнерства. И возобновление консультаций поможет двигаться еще быстрее", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский в Германии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Встреча украинской и немецкой команд. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент рассказал, что стороны обсудили конкретные результаты и планы на будущее. По его словам, главное внимание — подписанным сегодня документам, значительная часть которых направлена на повышение обороноспособности и устойчивости Украины. Также представители стран проработали двустороннее соглашение по дронам, которое Украина предложила Германии.

"Впереди много совместной работы. Спасибо Германии за поддержку и готовность двигаться вместе", — подчеркнул глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 апреля министры обороны Украины и Германии подписали двусторонние соглашения. Визит Федорова является частью немецко-украинских консультаций правительства.

По словам главы Минобороны, Украина и Германия договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на сумму 4 млрд евро. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, развитии дальнобойных возможностей и совместном производстве дронов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
