Главная Новости дня Министры обороны Украины и Германии подписали двусторонние соглашения

Дата публикации 14 апреля 2026 13:41
Глава Минобороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус 14 апреля 2026 года. Фото: Reuters

В Берлине состоялась встреча министров обороны Украины и Германии — Михаила Федорова и Бориса Писториуса. Во время общения стороны подписали двусторонние соглашения. Переговоры проходят в рамках межправительственных консультаций между странами.

Об этом информирует Новини.LIVE во вторник, 14 апреля.

Украина и Германия подписали двусторонние соглашения

Сегодня, 14 апреля, в столице Германии состоялась официальная встреча министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и главы Минобороны Украины Михаила Федорова.

Украинскую делегацию встретили с воинскими почестями — церемония включала исполнение государственных гимнов обеих стран и смотр почетного караула.

После официальной части стороны почтили память погибших, возложив венок к Мемориалу немецкого сопротивления нацистам. Далее состоялись переговоры, по итогам которых подписан ряд двусторонних соглашений.

Визит украинской делегации является частью более широких немецко-украинских межправительственных консультаций, проходящих в Берлине. В этот же день в городе находится и Владимир Зеленский, который проводит переговоры с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

"Сегодня мы договорились о новых пакетах помощи: это касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов", — сказал Мерц.

Заметим, что Германия остается одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны.

Новини.LIVE информировали, что 14 апреля Зеленский прибыл в Берлин. Глава государства встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры дали совместную пресс-конференцию и рассказали о результатах встречи.

Новини.LIVE также писали, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки. После встречи в Вашингтоне он отметил, что показывал американской стороне карты фронта и ситуацию с выходом к Черному морю. По его словам, США теперь лучше понимают, насколько сложной является ситуация для Украины.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
