Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міністри оборони України та Німеччини підписали двосторонні угоди

Міністри оборони України та Німеччини підписали двосторонні угоди

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 13:41
Глава Міноборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 квітня 2026 року. Фото: Reuters

У Берліні відбулася зустріч міністрів оборони України та Німеччини — Михайла Федорова і Бориса Пісторіуса. Під час спілкування сторони підписали двосторонні угоди. Переговори проходять у межах міжурядових консультацій між країнами.

Про це інформує Новини.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Україна та Німеччина підписали двосторонні угоди

Сьогодні, 14 квітня, у столиці Німеччини відбулася офіційна зустріч міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса та глави Міноборони України Михайла Федорова.

Українську делегацію зустріли з військовими почестями — церемонія включала виконання державних гімнів обох країн і огляд почесної варти.

Після офіційної частини сторони вшанували пам’ять загиблих, поклавши вінок до Меморіалу німецького опору нацистам. Далі відбулися переговори, за підсумками яких підписано низку двосторонніх угод.

Читайте також:

Візит української делегації є частиною ширших німецько-українських міжурядових консультацій, що проходять у Берліні. У цей же день у місті перебуває й Володимир Зеленський, який проводить переговори з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем.

"Сьогодні ми домовилися про нові пакети допомоги: це стосується ППО, далекосяжної зброї, дронів та боєприпасів", — сказав Мерц.

Зауважимо, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України у сфері оборони.

Новини.LIVE інформували, що 14 квітня Зеленський прибув до Берліна. Глава держави зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери дали спільну пресконференцію та розповіли про результати зустрічі.

Новини.LIVE також писали, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не піде на територіальні поступки. Після зустрічі у Вашингтоні він зазначив, що показував американській стороні карти фронту та ситуацію з виходом до Чорного моря. За його словами, США тепер краще розуміють, наскільки складною є ситуація для України.

Німеччина Міноборони Україна
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації