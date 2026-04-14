Міністри оборони України та Німеччини підписали двосторонні угоди

Глава Міноборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 квітня 2026 року. Фото: Reuters

У Берліні відбулася зустріч міністрів оборони України та Німеччини — Михайла Федорова і Бориса Пісторіуса. Під час спілкування сторони підписали двосторонні угоди. Переговори проходять у межах міжурядових консультацій між країнами.

Про це інформує Новини.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Україна та Німеччина підписали двосторонні угоди

Сьогодні, 14 квітня, у столиці Німеччини відбулася офіційна зустріч міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса та глави Міноборони України Михайла Федорова.

Українську делегацію зустріли з військовими почестями — церемонія включала виконання державних гімнів обох країн і огляд почесної варти.

Після офіційної частини сторони вшанували пам’ять загиблих, поклавши вінок до Меморіалу німецького опору нацистам. Далі відбулися переговори, за підсумками яких підписано низку двосторонніх угод.

Візит української делегації є частиною ширших німецько-українських міжурядових консультацій, що проходять у Берліні. У цей же день у місті перебуває й Володимир Зеленський, який проводить переговори з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем.

"Сьогодні ми домовилися про нові пакети допомоги: це стосується ППО, далекосяжної зброї, дронів та боєприпасів", — сказав Мерц.

Зауважимо, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України у сфері оборони.

Глава держави зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери дали спільну пресконференцію та розповіли про результати зустрічі.

Новини.LIVE також писали, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не піде на територіальні поступки. Після зустрічі у Вашингтоні він зазначив, що показував американській стороні карти фронту та ситуацію з виходом до Чорного моря. За його словами, США тепер краще розуміють, наскільки складною є ситуація для України.