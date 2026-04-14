Федоров раскрыл детали оборонного пакета, который согласовали с Германией

Борис Писторус и Михаил Федоров.

Украина и Германия договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на сумму 4 млрд евро. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, развитии дальнобойных возможностей и совместном производстве дронов.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров.

Какой пакет подписали Германия и Украина

Федоров рассказал, что сегодня провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писторусом. Они согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на 4 млрд евро. Эти средства направят для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов.

По словам министра, стороны согласовали комплекс договоренностей, которые предусматривают несколько ключевых направлений сотрудничества:

усиление ПВО (Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T);

(Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T); развитие Deep-strike (договорились о 300 млн евро инвестиций в дальнобойные способности, это позволит наращивать производство украинского вооружения);

(договорились о 300 млн евро инвестиций в дальнобойные способности, это позволит наращивать производство украинского вооружения); производство дронов (в рамках инициативы Build with Ukraine запустили совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе - 5 000 дронов для Сил обороны).

"Благодарен Борису Писториусу за лидерство и системную поддержку. Это win-win сотрудничество, усиливающее оборону Украины и безопасность всей Европы", — сказал глава Минобороны.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее министры обороны Украины и Германии подписали двусторонние соглашения. Берлин остается одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны.

Кроме того, 14 апреля Владимир Зеленский встретился с Фридрихом Мерцом. Стороны подписали десять соглашений разного уровня. Кроме того, политики посетили выставку украинских дронов в Берлине.