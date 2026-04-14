Федоров розкрив деталі оборонного пакету, який узгодили з Німеччиною

Борис Пісторус та Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на суму 4 млрд євро. Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів міністр оборони Михайло Федоров.

Який пакет підписали Німеччина та Україні

Федоров розповів, що сьогодні провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторусом. Вони узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро. Ці кошти спрямують для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів.

За словами міністра, сторони узгодили комплекс домовленостей, які передбачають кілька ключових напрямків співпраці:

посилення ППО (Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T);

(Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T); розвиток Deep-strike (домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні спроможності, це дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння);

(домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні спроможності, це дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння); виробництво дронів (в межах ініціативи Build with Ukraine запустили спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі — 5 000 дронів для Сил оборони).

"Вдячний Борису Пісторіусу за лідерство й системну підтримку. Це win-win співпраця, що посилює оборону України та безпеку всієї Європи", — сказав очільник Міноборони.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше міністри оборони України та Німеччини підписали двосторонні угоди. Берлін залишається одним із ключових партнерів України у сфері оборони.

Крім того, 14 квітня Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцом. Сторони підписали десять угод різного рівня. Крім того, політики відвідали виставку українських дронів у Берліні.