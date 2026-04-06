Швеція передасть Україні сучасні системи ППО Tridon Mk2

Система ППО Tridon Mk2. Фото: Міноборони

Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Стокгольм виділить на їх закупівлю 400 мільйонів євро. Ці системи вперше були представлені 2024 року.

Системи ППО Tridon Mk2 для України

"Сили оборони України отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Ці комплекси допоможуть ППО України у боротьбі з "шахедами" та іншими повітряними загрозами", — сказали в міністерстві.

Зазначається, що Швеція виділить на їх закупівлю 400 млн грн. За даними Міноборони, це майже третина суми нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, який оголосили в лютому.

Що відомо про Tridon Mk2

Tridon Mk2 — мобільний зенітний комплекс середньої дальності, який уперше презентували у 2024 році. Система здатна працювати за будь-яких погодних умов і впродовж усього дня. Однією з ключових переваг комплексу є відносно невисока вартість одного пострілу, що робить його економічно ефективним рішенням для протиповітряної оборони.

Озброєння Tridon Mk2 становить 40-мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4, яка забезпечує ураження цілей на відстані до 12 кілометрів. Максимальна скорострільність сягає 300 пострілів за хвилину, однак система дозволяє знижувати темп до 200 пострілів, що дає змогу оптимізувати витрати боєприпасів і гнучко підлаштовуватися під конкретні бойові завдання.

Гармата використовує сучасні боєприпаси з програмованим підривом: вони детонують безпосередньо перед ціллю, формуючи щільну хмару уламків. Такий принцип значно підвищує ефективність знищення повітряних об'єктів, зокрема безпілотників і крилатих ракет.

Комплекс може встановлюватися на різні платформи — від гусеничних броньованих всюдиходів BvS 10 до вантажівок Scania. Це стало можливим завдяки використанню електроприводів, які забезпечують простішу інтеграцію порівняно з системами на гідравліці.

Tridon Mk2 — універсальне рішення у сфері ППО, що поєднує високу бойову ефективність, широку функціональність і помірні витрати на експлуатацію. Система здатна ефективно протидіяти широкому спектру повітряних загроз — від розвідувальних та ударних дронів до літаків, гелікоптерів і крилатих ракет.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 квітня Ірландія оголосила новий пакет допомоги Україні на 40 млн євро. Кошти спрямують на гуманітарні проєкти.

Водночас Велика Британія виділила додаткові 115 млн євро на посилення української ППО. З урахуванням цього пакета, загальний обсяг британської підтримки у сфері протиповітряної оборони за останні два місяці сягнув 600 мільйонів фунтів стерлінгів.