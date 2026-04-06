Швеция передаст Украине современные системы ПВО Tridon Mk2

Швеция передаст Украине современные системы ПВО Tridon Mk2

Дата публикации 6 апреля 2026 16:40
Система ПВО Tridon Mk2. Фото: Минобороны

Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Стокгольм выделит на их закупку 400 миллионов евро. Эти системы впервые были представлены в 2024 году.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Системы ПВО Tridon Mk2 для Украины

"Силы обороны Украины получат от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Эти комплексы помогут ПВО Украины в борьбе с "шахедами" и другими воздушными угрозами", — сказали в министерстве.

Отмечается, что Швеция выделит на их закупку 400 млн грн. По данным Минобороны, это почти треть суммы нового пакета военной помощи объемом 1,2 млрд евро, который объявили в феврале.

Что известно о Tridon Mk2

Tridon Mk2 — мобильный зенитный комплекс средней дальности, который впервые презентовали в 2024 году. Система способна работать при любых погодных условиях и в течение всего дня. Одним из ключевых преимуществ комплекса является относительно невысокая стоимость одного выстрела, что делает его экономически эффективным решением для противовоздушной обороны.

Вооружение Tridon Mk2 составляет 40-мм автоматическая пушка Bofors 40 Mk4, которая обеспечивает поражение целей на расстоянии до 12 километров. Максимальная скорострельность достигает 300 выстрелов в минуту, однако система позволяет снижать темп до 200 выстрелов, что позволяет оптимизировать расход боеприпасов и гибко подстраиваться под конкретные боевые задачи.

Пушка использует современные боеприпасы с программируемым подрывом: они детонируют непосредственно перед целью, формируя плотное облако обломков. Такой принцип значительно повышает эффективность уничтожения воздушных объектов, в частности беспилотников и крылатых ракет.

Комплекс может устанавливаться на различные платформы - от гусеничных бронированных вездеходов BvS 10 до грузовиков Scania. Это стало возможным благодаря использованию электроприводов, которые обеспечивают более простую интеграцию по сравнению с системами на гидравлике.

Tridon Mk2 — универсальное решение в сфере ПВО, сочетающее высокую боевую эффективность, широкую функциональность и умеренные затраты на эксплуатацию. Система способна эффективно противодействовать широкому спектру воздушных угроз — от разведывательных и ударных дронов до самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 апреля Ирландия объявила новый пакет помощи Украине на 40 млн евро. Средства направят на гуманитарные проекты.

В то же время Великобритания выделила дополнительные 115 млн евро на усиление украинской ПВО. С учетом этого пакета, общий объем британской поддержки в сфере противовоздушной обороны за последние два месяца достиг 600 миллионов фунтов стерлингов.

военная помощь Швеция ПВО
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

