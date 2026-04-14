Домовленості та виставка дронів: зустріч Зеленського з Мерцом

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц.

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, провів зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Зокрема, сторони підписали десять угод різного рівня. Крім того, політики відвідали виставку українських дронів у Берліні.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа.

Зустріч Зеленського з Мерцом

Сторони говорили про те, як зробити зусилля ще більш активними та сильними. Перед двосторонніми перемовинами вони подивилися сім видів дронів, які вироблені спільними підприємствами. Йдеться про шість повітряних та один наземний. За словами Зеленського, це вагомий результат співпраці, яка буде збільшуватися.

"Сьогодні ми маємо нові домовленості про співпрацю — загалом десять угод. У найважливіших напрямах. Дякую Німеччині. Німеччина — відчутний лідер у підтримці України, нашого захисту життя. Саме Німеччина у Європі — номер один у допомозі нашому захисту. Ми всі бачимо, як можуть змінюватися геополітичні настрої та як багато залежить від здатності Європи стояти за себе, за свій спосіб життя та за свої цінності", — зауважив глава держави.

Він каже, що дуже вагоме має значення, що Німеччина залишається сильною, небайдужою та здатною захищати інтереси Європи.

Домовленості України та Німеччини

Зеленський зазначив, що підписано десять домовленостей. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону — ракети PAC-2 та пускові для систем IRIS-T.

"Важливо, щоб ми працювали надалі й щодо інших типів ракет і для "Айрісів", і для "Петріотів". Ми маємо забезпечити такі наші спроможності, коли європейці зможуть виробляти тут, у Європі, все, що критично необхідне для захисту Європи", — каже глава держави.

За його словами, європейська промисловість, технологічна база, військові й політичні спроможності повинні бути достатніми, аби за будь-яких умов забезпечити надійний захист життя.

Зокрема, це стосується можливості Європи виробляти антибалістичну ППО у необхідних обсягах та повної сили захисту від будь-яких повітряних цілей.

Крім того, Україна запропонувала Німеччині двосторонню угоду drone deal щодо різних типів дронів, ракет та софту для сучасної оборони. Зеленський зазначив, що команди починають конкретну роботу.

"Наш досвід може бути інтегрований у європейську систему безпеки, і наша співпраця зараз із країнами Близького Сходу та Затоки в умовах постійних атак проти них доводить, що наш досвід і наші пропозиції, наші drone deals — найбільш дієві. Є в нас домовленість і про новий внесок Німеччини в наше виробництво дронів", — додав український лідер.

Як писали Новини.LIVE, 14 квітня міністри оборони України та Німеччини — Михайло Федоров та Борис Пісторіус — підписали двосторонні угоди. Наразі Німеччина залишається одним із ключових партнерів у сфері оборони.

А на пресконференції Фрідріх Мерц повідомив, що його країна офіційно підтримує кроки України щодо обмеження виїзду за кордон військовозобовʼязаних. Крім того, Берлін шукає шляхи, аби допомогти українцям повернутися додому.