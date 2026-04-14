Мерц: Німеччина підтримує заборону на виїзд чоловіків з України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Німеччина офіційно підтримує кроки України щодо обмеження виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За словами німецького політика Фрідріха Мерца, Берлін також активно шукає шляхи, як допомогти українським біженцям швидше та легше повернутися додому для захисту та відбудови своєї держави.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час брифінгу, цитує Новини.LIVE.

Фрідріх Мерц заявив про підтримку заборони на виїзд чоловіків з України до ЄС

Німеччина поділяє позицію української влади щодо необхідності обмежити виїзд за кордон чоловіків мобілізаційного віку.

Політик підкреслив, що Берлін і Київ ведуть активний діалог щодо того, як саме можна мотивувати та полегшити процес повернення тих громадян, які раніше рятувалися від війни та отримали притулок у Німеччині. На думку Мерца, присутність працездатних чоловіків та військовозобов'язаних усередині країни є критичною умовою для її виживання.

"Також ми будемо говорити про те, як допомогти і полегшити українським громадянам повернення на батьківщину, які отримали в нас притулок. І ми також хочемо сказати, що зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до ЄС, ми їх підтримуємо. Це абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб була і надалі єдність українського суспільства, і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати", — заявив німецький політик.

Як наголосив Президент України Володимир Зеленський, військам на передовій критично необхідний відпочинок. Захисники виснажені тривалими бойовими діями, і їх має хтось замінити. Саме тому держава очікує на повернення тих чоловіків, які уникнули служби і незаконно перетнули кордон.

"Воїнам на фронті потрібні ротації. Вони ж, хоч і залізні, кажуть українські воїни, але ж давайте чесно, у них є сім'ї, вони захищають свій дім. І не тільки всю державу, але відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов'язок і мобілізаційний вік", — заявив глава держави.

Водночас Зеленський чітко розмежував категорії громадян. Він підкреслив, що молодь, яка ще не досягла мобілізаційного віку, має повне законне право залишатися та перебувати за кордоном.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, у Німеччині оновили правила тимчасового захисту для українців. Зокрема, змінився порядок оформлення та термін дії такого дозволу.

Разом з тим нещодавно міністри оборони України та Німеччини підписали кілька двосторонніх угод. Деталі угод не розголошені, але канцлер Фрідріх Мерц заявив, що більшість з них стосуються постачання зброї для потреб ЗСУ.