Мерц: Германия поддерживает запрет на выезд мужчин из Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Германия официально поддерживает шаги Украины по ограничению выезда за границу мужчин призывного возраста. По словам немецкого политика Фридриха Мерца, Берлин также активно ищет пути, как помочь украинским беженцам быстрее и легче вернуться домой для защиты и восстановления своего государства.

Об этом Фридрих Мерц сказал во время брифинга, цитирует Новини.LIVE.

Германия разделяет позицию украинских властей относительно необходимости ограничить выезд за границу мужчин мобилизационного возраста.

Политик подчеркнул, что Берлин и Киев ведут активный диалог относительно того, как именно можно мотивировать и облегчить процесс возвращения тех граждан, которые ранее спасались от войны и получили убежище в Германии. По мнению Мерца, присутствие трудоспособных мужчин и военнообязанных внутри страны является критическим условием для ее выживания.

"Также мы будем говорить о том, как помочь и облегчить украинским гражданам возвращение на родину, которые получили у нас убежище. И мы также хотим сказать, что усилия Украины ограничить выезд мужчин призывного возраста в ЕС, мы их поддерживаем. Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было и в дальнейшем единство украинского общества, и для того, чтобы можно было Украину действительно отстроить", — заявил немецкий политик.

Как подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, войскам на передовой критически необходим отдых. Защитники истощены длительными боевыми действиями, и их должен кто-то заменить. Именно поэтому государство ожидает возвращения тех мужчин, которые избежали службы и незаконно пересекли границу.

"Воинам на фронте нужны ротации. Они же, хоть и железные, говорят украинские воины, но давайте честно, у них есть семьи, они защищают свой дом. И не только все государство, но ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст", — заявил глава государства.

В то же время Зеленский четко разграничил категории граждан. Он подчеркнул, что молодежь, которая еще не достигла мобилизационного возраста, имеет полное законное право оставаться и находиться за границей.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в Германии обновили правила временной защиты для украинцев. В частности, изменился порядок оформления и срок действия такого разрешения.

Вместе с тем недавно министры обороны Украины и Германии подписали несколько двусторонних соглашений. Детали соглашений не разглашены, но канцлер Фридрих Мерц заявил, что большинство из них касаются поставок оружия для нужд ВСУ.