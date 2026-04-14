Главная Новости дня Договоренности и выставка дронов: встреча Зеленского с Мерцом

Дата публикации 14 апреля 2026 16:45
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. В частности, стороны подписали десять соглашений разного уровня. Кроме того, политики посетили выставку украинских дронов в Берлине.

Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Мерцом

Стороны говорили о том, как сделать усилия еще более активными и сильными. Перед двусторонними переговорами они посмотрели семь видов дронов, которые произведены совместными предприятиями. Речь идет о шести воздушных и одном наземном. По словам Зеленского, это весомый результат сотрудничества, которое будет увеличиваться.

"Сегодня мы имеем новые договоренности о сотрудничестве — всего десять соглашений. В важнейших направлениях. Спасибо Германии. Германия — ощутимый лидер в поддержке Украины, нашей защиты жизни. Именно Германия в Европе — номер один в помощи нашей защите. Мы все видим, как могут меняться геополитические настроения и как много зависит от способности Европы стоять за себя, за свой образ жизни и за свои ценности", — отметил глава государства.

Он говорит, что очень важное значение имеет, что Германия остается сильной, неравнодушной и способной защищать интересы Европы.

Договоренности Украины и Германии

Зеленский отметил, что подписано десять договоренностей. В частности, речь идет о противовоздушной обороне — ракеты PAC-2 и пусковые для систем IRIS-T.

"Важно, чтобы мы работали в дальнейшем и по другим типам ракет и для "Айрисов", и для "Петриотов". Мы должны обеспечить такие наши возможности, когда европейцы смогут производить здесь, в Европе, все, что критически необходимо для защиты Европы", — говорит глава государства.

По его словам, европейская промышленность, технологическая база, военные и политические способности должны быть достаточными, чтобы при любых условиях обеспечить надежную защиту жизни.

В частности, это касается возможности Европы производить антибаллистическую ПВО в необходимых объемах и полной силы защиты от любых воздушных целей.

Кроме того, Украина предложила Германии двустороннее соглашение drone deal по различным типам дронов, ракет и софта для современной обороны. Зеленский отметил, что команды начинают конкретную работу.

"Наш опыт может быть интегрирован в европейскую систему безопасности, и наше сотрудничество сейчас со странами Ближнего Востока и Залива в условиях постоянных атак против них доказывает, что наш опыт и наши предложения, наши drone deals — наиболее действенные. Есть у нас договоренность и о новом вкладе Германии в наше производство дронов", — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, 14 апреля министры обороны Украины и Германии — Михаил Федоров и Борис Писториус — подписали двусторонние соглашения. Сейчас Германия остается одним из ключевых партнеров в сфере обороны.

А на пресс-конференции Фридрих Мерц сообщил, что его страна официально поддерживает шаги Украины по ограничению выезда за границу военнообязанных. Кроме того, Берлин ищет пути, чтобы помочь украинцам вернуться домой.

