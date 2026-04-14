Зеленский прибыл в Осло и анонсировал подписание соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, прибыл в столицу Норвегии Осло. Он сообщил, что запланированы важные встречи. Кроме того, глава государства анонсировал подписание двустороннего документа, который усилит безопасность.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.
Визит Зеленского в Норвегию 14 апреля
Глава государства сообщил, что впереди ожидаются переговоры с премьером Йонасом Гаром Стере, встречи с Кронпринцом Норвегии Гоконом и норвежскими парламентариями.
"Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира", — добавил Зеленский.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, впервые за более чем 20 лет Украина и Германия провели межправительственные консультации. В частности, стороны обсудили планы на будущее.
Кроме того, сегодня глава государства провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине. Страны подписали десять соглашений разного уровня. Кроме того, они посетили выставку дронов.
Также Германия и Украина договорились о новом пакете оборонного сотрудничества на 4 млрд евро. В частности, речь идет об усилении ПВО и совместном производстве беспилотников.
Читайте Новини.LIVE!