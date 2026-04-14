Видео

Главная Новости дня Зеленский прибыл в Осло и анонсировал подписание соглашения

Зеленский прибыл в Осло и анонсировал подписание соглашения

Дата публикации 14 апреля 2026 19:31
Зеленский прибыл в Осло и анонсировал подписание соглашения
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, прибыл в столицу Норвегии Осло. Он сообщил, что запланированы важные встречи. Кроме того, глава государства анонсировал подписание двустороннего документа, который усилит безопасность.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Визит Зеленского в Норвегию 14 апреля

Глава государства сообщил, что впереди ожидаются переговоры с премьером Йонасом Гаром Стере, встречи с Кронпринцом Норвегии Гоконом и норвежскими парламентариями.

"Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, впервые за более чем 20 лет Украина и Германия провели межправительственные консультации. В частности, стороны обсудили планы на будущее.

Кроме того, сегодня глава государства провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине. Страны подписали десять соглашений разного уровня. Кроме того, они посетили выставку дронов.

Также Германия и Украина договорились о новом пакете оборонного сотрудничества на 4 млрд евро. В частности, речь идет об усилении ПВО и совместном производстве беспилотников.

Владимир Зеленский Норвегия Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
