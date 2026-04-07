Головна Новини дня Україна розробляє новітню систему ППО для перехоплення балістики

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 11:27
Пуск ракети з установки протиповітряної оборони Patriot. Фото: кадр з відео

Головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна працює над розробкою власної системи протиповітряної оборони. Вона має стати дешевшим аналогом дефіцитним і дорогим Patriot. Першу балістичну ракету хочуть перехопити вже у 2027 році.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Reuters.

Розробка української системи ППО

За словами Штілермана, зараз Fire Point, яка є виробником крилатої ракети Flamingo, веде перемовини з європейськими компаніями. Вони стосуються запуску нової системи ППО до наступного року.

"Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року", — зазначив Штілерман.

Співзасновник Fire Point також зауважив, що зараз Україна витрачає на перехоплення "Іскандера" 2-3 ракети Patriot. За словами Штілермана, це великі гроші, відтак ціну перехоплення балістики потрібно знизити.

"Якщо вдасться знизити ціну перехоплення до мільйона доларів, це буде чудово. Це буде справжнім проривом у нашій обороні", — заявив співзасновник Fire Point.

Саме тому Україна почала працювати над створенням недорогої альтернативи Patriot.

"Ми дуже зацікавлені у співпраці, бо у нас немає досвіду з радарами, головками самонаведення, каналами передачі даних тощо. І якщо ми будемо розробляти все це самі, то це займе багато років", — додав Штілерман.

Крім того, наразі Fire Point очікує на схвалення урядом інвестицій від близькосхідного конгломерату. Це має відкрити нові можливості, зокрема запуск супутників на низьку орбіту.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Міноборони, Швеція передасть Україні сучасні системи ППО. Йдеться про установки Tridon Mk2. На їхню закупівлю Стокгольм виділить 400 мільйонів євро.

Також ми розповідали про те, що у Міноборони заявили про підвищення ефективності української ППО. У березні захисники неба знешкодили майже 90% усіх російських ракет і дронів.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

