Украина разрабатывает новейшую систему ПВО для перехвата баллистики

Главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина работает над разработкой собственной системы противовоздушной обороны. Она должна стать более дешевым аналогом дефицитным и дорогим Patriot. Первую баллистическую ракету хотят перехватить уже в 2027 году.

Разработка украинской системы ПВО

По словам Штилермана, сейчас Fire Point, которая является производителем крылатой ракеты Flamingo, ведет переговоры с европейскими компаниями. Они касаются запуска новой системы ПВО до следующего года.

"Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года", — отметил Штилерман.

Соучредитель Fire Point также отметил, что сейчас Украина тратит на перехват "Искандера" 2-3 ракеты Patriot. По словам Штилермана, это большие деньги, поэтому цену перехвата баллистики нужно снизить.

Читайте также:

"Если удастся снизить цену перехвата до миллиона долларов, это будет замечательно. Это будет настоящим прорывом в нашей обороне", — заявил соучредитель Fire Point.

Именно поэтому Украина начала работать над созданием недорогой альтернативы Patriot.

"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве, потому что у нас нет опыта с радарами, головками самонаведения, каналами передачи данных и т.д. И если мы будем разрабатывать все это сами, то это займет много лет", — добавил Штилерман.

Кроме того, сейчас Fire Point ожидает одобрения правительством инвестиций от ближневосточного конгломерата. Это должно открыть новые возможности, в частности запуск спутников на низкую орбиту.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны, Швеция передаст Украине современные системы ПВО. Речь идет об установках Tridon Mk2. На их закупку Стокгольм выделит 400 миллионов евро.

Также мы рассказывали о том, что в Минобороны заявили о повышении эффективности украинской ПВО. В марте защитники неба обезвредили почти 90% всех российских ракет и дронов.