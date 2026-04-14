Зеленский предупредил о возможной российской атаке ближайшей ночью

Россияне могут нанести удар по Украине в ночь на среду, 15 апреля. По состоянию на вечер 14 апреля в украинском воздушном пространстве зафиксировали дроны типа "Шахед". Также есть угроза ракетных атак.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга в Норвегии, передает Новини.LIVE.

Глава государства отметил, что 14 апреля россияне нанесли удар по заправке в Днепре. В результате обстрела есть погибшие. Еще около 30 человек получили ранения.

"Сегодня может произойти еще одна российская атака. Сейчас много "Шахедов" в небе над Украиной, могут быть использованы ракеты, поэтому должны обеспечить нашу ПВО", — сказал президент Украины.

Также он поблагодарил Норвегию за поддержку и отметил, что вместе с премьер-министром Стере обсудил сотрудничество в производстве и использовании дронов.

"Улучшаем защиту от "Шахедов" и считаем, что это надо делать и в Европе. Конечно, мы готовы делиться всем с нашими партнерами, с Норвегией, с частным сектором и со всеми странами", — сказал Зеленский.

