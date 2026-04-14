Главная Новости дня Зеленский предупредил о возможной российской атаке ближайшей ночью

Зеленский предупредил о возможной российской атаке ближайшей ночью

Дата публикации 14 апреля 2026 22:04
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Россияне могут нанести удар по Украине в ночь на среду, 15 апреля. По состоянию на вечер 14 апреля в украинском воздушном пространстве зафиксировали дроны типа "Шахед". Также есть угроза ракетных атак.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга в Норвегии, передает Новини.LIVE.

Ночью 15 апреля РФ может обстрелять Украину

Глава государства отметил, что 14 апреля россияне нанесли удар по заправке в Днепре. В результате обстрела есть погибшие. Еще около 30 человек получили ранения.

"Сегодня может произойти еще одна российская атака. Сейчас много "Шахедов" в небе над Украиной, могут быть использованы ракеты, поэтому должны обеспечить нашу ПВО", — сказал президент Украины.

Также он поблагодарил Норвегию за поддержку и отметил, что вместе с премьер-министром Стере обсудил сотрудничество в производстве и использовании дронов.

Читайте также:

"Улучшаем защиту от "Шахедов" и считаем, что это надо делать и в Европе. Конечно, мы готовы делиться всем с нашими партнерами, с Норвегией, с частным сектором и со всеми странами", — сказал Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский 14 апреля прибыл в Осло. Целью визита является проведение важных встреч. Кроме того, президент Украины анонсировал подписание двустороннего документа, который усилит безопасность.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины и премьер-министр Норвегии провели совместный брифинг. Это произошло после двусторонней встречи  14 апреля. Политики пообщались с журналистами.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
