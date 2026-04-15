Главная Новости дня Зеленский заявил о намерении Кушнера и Уиткоффа приехать в Украину

Зеленский заявил о намерении Кушнера и Уиткоффа приехать в Украину

Дата публикации 15 апреля 2026 01:55
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: Jacquelyn Martin/AP

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют приехать в Украину. Украинская сторона ожидает этого визита. Правда, точная дата прибытия американских чиновников пока неизвестна.

Об этом во время брифинга в Норвегии во вторник, 14 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Что известно о предстоящем визите Кушнера и Уиткоффа в Украину

По словам Зеленского, он вместе со своей командой разговаривал с обоими представителями США 1 или 2 апреля. Разговор был положительным: и Кушнер, и Уиткофф подтвердили, что приедут. Для Украины этот визит важен. В Москве оба чиновника были уже много раз, тогда как в Киеве — нет.

"Мы ждем их в любой день, когда они будут готовы... Думаю, они все еще сосредоточены на Иране, на Ближнем Востоке. В любом случае для нас важно продолжать сотрудничество с американцами", — подытожил президент Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что Украина и Норвегия подписали декларацию об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности. Соглашение заключили президент Украины и премьер-министр Норвегии. Это произошло во время визита Зеленского в Осло.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Зеленского писал, что ночь на 15 апреля в Украине может быть неспокойной. Президент заявил о возможном российском ударе. По состоянию на вечер 14 апреля в украинском воздушном пространстве уже были "Шахеды".

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
