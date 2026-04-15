Головна Новини дня Трамп заявив, що завершення війни в Україні "вже на підході"

Трамп заявив, що завершення війни в Україні "вже на підході"

Дата публікації: 15 квітня 2026 18:55
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе наближення врегулювання війни в Україні. Водночас у Києві готуються до нових переговорів за участі представників Білого дому.

Про це американський лідер повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox Business, передає Новини.LIVE.

Трамп висловився про завершення війни в Україні

За його словами, ще один міжнародний конфлікт може бути вирішений найближчим часом.

"Я врегулював вісім воєн, дев'ята на підході", — заявив Трамп, натякаючи, зокрема, на ситуацію в Україні.

Тим часом у Києві очікують на візит спецпосланців Білого домуСтіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Передбачається, що вони проведуть черговий раунд перемовин щодо можливої мирної угоди між Україною та Росією.

Переговори щодо завершення війни призупинено

Тристоронні переговори за участі України, Росії та США тимчасово відклали через зміну зовнішньополітичних пріоритетів. Як повідомив Володимир Зеленський, останнім часом США були зосереджені насамперед на ситуації на Близькому Сході, а також залишаються розбіжності щодо умов завершення війни.

Зокрема, Дональд Трамп раніше заявляв, що для досягнення миру Україна має поступитися Донбасом. У Києві таку позицію категорично відкидають і наголошують на неприйнятності будь-яких територіальних поступок.

Водночас, керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що фінальне рішення залежатиме від особистої зустрічі лідерів сторін. За його словами, саме на рівні керівників буде поставлена остаточна крапка, і такий формат у будь-якому разі відбудеться.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
