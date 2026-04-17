Трамп объявил об отказе Ирана от ядерного оружия

Трамп объявил об отказе Ирана от ядерного оружия

Дата публикации 17 апреля 2026 09:31
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Белый дом заявляет о неожиданном прорыве в отношениях с Тегераном: Дональд Трамп объявил, что Иран якобы согласился на полный отказ от ядерного статуса и передачу своих радиоактивных запасов Соединенным Штатам. Правда, в Иране пока официальных таких заявлений не делали.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Дональд Трамп заявил о прорыве в переговорах с Ираном

Дональд Трамп объявил о фактической капитуляции иранской ядерной программы, заявив, что Тегеран под давлением Вашингтона готов избавиться от радиоактивных элементов, чтобы не допустить возобновления боевых действий.

По утверждению американского лидера, иранские власти якобы выразили безоговорочное согласие на установление безъядерного статуса страны. Он заявил о готовности Ирана вывезти за пределы своей территории так называемую "ядерную пыль" — термин, которым Трамп называет уже созданные запасы обогащенного урана и других радиоактивных компонентов.

Американский президент подчеркнул, что на этот раз говорят о значительно более жестких условиях, чем раньше. Ограничения на разработку ядерных технологий не будут иметь 20-летнего лимита, а будут действовать бессрочно.

"У нас много новых договоренностей с Ираном. Нет ограничения в 20 лет - они не имеют ядерного оружия. Иран согласился вообще не иметь ядерного оружия; они согласились с этим очень решительно. Они согласились вернуть нам ядерную пыль. У нас много соглашений с Ираном, и я думаю, что произойдет что-то очень позитивное. А если не будет соглашения, боевые действия возобновятся", — заявил Трамп.

Впрочем 21 апреля официально исчерпывается срок действующего перемирия. Хотя официальный Тегеран еще не подтвердил слова Трампа собственными заявлениями, в дипломатических кругах, в частности по данным Bloomberg, обсуждают возможность внедрения дополнительной технической паузы еще на две недели.

Как писал ранее Новини.LIVE, недавно Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ливаном. Оно продлится десять дней. Также он объявил об открытии Ормузского пролива и заявил, что блокировка больше никогда не произойдет.

Отдельно американский лидер сообщал, что якобы писал письмо китайскому лидеру Си Цзиньпину с просьбой перестать поставлять оружие Ирану. Тот в свою очередь отрицал, что помогает Ирану оружием.

Ранее о прогрессе и успехе в переговорах с Ираном заявлял и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В то же время он заявил, что американская делегация ожидает некоторые шаги и решения со стороны Ирана, а если этого не произойдет, США применят более жесткий подход.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
